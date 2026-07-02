02 июля 2026, 13:10

Политолог Газенко: Зеленскому вручили «черную метку»

Владимир Зеленский

Владимиру Зеленскому уже вручили «черную метку», поэтому он в очередной раз постарается избежать выборов президента на Украине. Так считает политолог и публицист Роман Газенко.





В разговоре с изданием «Абзац» политолог заявил, что это случилось, когда главу киевского режима лишили польской государственной награды. По его словам, именно поэтому выборы президента на Украине могут не состояться.





«Зеленскому выписана «черная метка», и она вручена некоторым посланником. Это случилось, когда его лишили польской государственной награды. Что, поляки вдруг прозрели? Что, они раньше не видели, что такое бандеровская власть?» — отметил Газенко.