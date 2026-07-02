«Вдруг прозрели?»: политолог раскрыл, когда Зеленскому вручили «черную метку»
Политолог Газенко: Зеленскому вручили «черную метку»
Владимиру Зеленскому уже вручили «черную метку», поэтому он в очередной раз постарается избежать выборов президента на Украине. Так считает политолог и публицист Роман Газенко.
В разговоре с изданием «Абзац» политолог заявил, что это случилось, когда главу киевского режима лишили польской государственной награды. По его словам, именно поэтому выборы президента на Украине могут не состояться.
«Зеленскому выписана «черная метка», и она вручена некоторым посланником. Это случилось, когда его лишили польской государственной награды. Что, поляки вдруг прозрели? Что, они раньше не видели, что такое бандеровская власть?» — отметил Газенко.
При этом он добавил, что, если выборы все же состоятся, то Зеленский проиграет их «с грохотом». Основным кандидатом на пост президента Украины на сегодняшний день является бывший главком ВСУ Валерий Залужный — продукт Британии, которого «маринуют уже давно», заключил Газенко.
Напомним, украинские СМИ сообщили, что Залужный заявил Зеленскому, что будет принимать участие в выборах президента Украины, если они состоятся предстоящей осенью.