Верховный суд Украины открыл дело против Рады

Верховный суд Украины начал рассмотрение иска жителя Чернигова Олега Серика против Верховной рады о неназначении президентских выборов, сообщило украинское издание «Страна».
По данным публикации, суд принял решение открыть производство по данному иску. У Верховной рады есть 15 дней на представление объяснений. После этого у истца будет три дня на отклик по предоставленным объяснениям.
Планировавшиеся президентские выборы на Украине на 31 марта 2024 года не были назначены из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации. Серик рассматривает это как бездействие Рады, нарушающее «права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе».
В своем иске он просит Верховный суд обязать парламент назначить выборы. Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.
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Планировавшиеся президентские выборы на Украине на 31 марта 2024 года не были назначены из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации. Серик рассматривает это как бездействие Рады, нарушающее «права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе».
В своем иске он просит Верховный суд обязать парламент назначить выборы. Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.
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Артем Кузьмин