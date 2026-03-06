Ветераны СВО смогут пройти обучение управленцев по программе «Герои Подмосковья»

В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», созданной как региональный аналог федерального проекта «Время Героев». Инициатива, запущенная по поручению Президента РФ Владимира Путина, нацелена на подготовку квалифицированных управленческих кадров из числа участников специальной военной операции.
К участию приглашаются ветераны СВО, нацеленные на развитие в управленческой сфере. Отбор кандидатов проводится на конкурсной основе: для этого необходимо подать заявку на официальном портале проекта, заполнить анкету и успешно пройти оценочные этапы. Комиссия оценивает личностные и профессиональные компетенции, уровень мотивации и ориентацию на достижение результатов.