ВСУ атаковали одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций
ВСУ атаковали газокомпрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае
Вооружённые силы Украины атаковали газокомпрессорную станцию «Русская» на юге России. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.
По информации компании, за последние две недели украинские военные 12 раз атаковали объекты «Газпрома». Накануне ВСУ нанесли удар с воздуха по станциям «Береговая» и «Казачья».
«Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надёжность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все атаки отражены», — отметили в пресс-службе.Согласно информации на сайте компании, станция «Русская» в Анапском районе Краснодарского края входит в число самых мощных газокомпрессорных станций в мире.
Ранее жители Анапы сообщили о серии взрывов со стороны Чёрного моря.