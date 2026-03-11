ВСУ атаковали одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций

11 марта 2026, 18:18

ВСУ атаковали газокомпрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае

Фото: Istock/Olga Kostrova

Вооружённые силы Украины атаковали газокомпрессорную станцию «Русская» на юге России. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.





По информации компании, за последние две недели украинские военные 12 раз атаковали объекты «Газпрома». Накануне ВСУ нанесли удар с воздуха по станциям «Береговая» и «Казачья».

«Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надёжность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все атаки отражены», — отметили в пресс-службе.