Выросло число пострадавших из-за атаки ВСУ на Волгоград
Число пострадавших из-за атаки беспилотников ВСУ на Волгоград выросло до пяти
Число пострадавших из-за атаки беспилотников ВСУ на Волгоград выросло до пяти. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации в своем телеграм-канале.
По ее данным, медицинская помощь потребовалась 18-летней девушке, 61-летнему мужчине и 77-летней женщине. Сейчас все трое находятся в больницах.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал о двух пострадавших. После осмотра медиками их отпустили домой. Госпитализация им не потребовалась.
Согласно информации Минобороны, ночью над Волгоградской областью сбили один беспилотник, еще пять подавили в период с семи до восьми часов утра.
