Выросло число раненных при ударе ВСУ по российскому региону
Число пострадавших при атаке ВСУ на Хомутовский район Курской области выросло до 14. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.
Ранее глава региона писал, что целью стало предприятие «Велес-агро» в селе Гламаздино. Накануне украинские боевики нанесли несколько ударов по его территории, в результате чего пострадали мирные жители. Тогда было известно, что один человек погиб и еще 13 получили ранения различной степени тяжести.
Между тем Минобороны России отчиталось об отражении ночной атаки вражеских беспилотников. Всего за восемь часов над регионами страны сбили 389 БПЛА.
