Достижения.рф

Выросло число раненных при ударе ВСУ по российскому региону

Хинштейн: число раненых при ударе ВСУ по Хомутовскому району выросло до 14
Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших при атаке ВСУ на Хомутовский район Курской области выросло до 14. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.



Ранее глава региона писал, что целью стало предприятие «Велес-агро» в селе Гламаздино. Накануне украинские боевики нанесли несколько ударов по его территории, в результате чего пострадали мирные жители. Тогда было известно, что один человек погиб и еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

Между тем Минобороны России отчиталось об отражении ночной атаки вражеских беспилотников. Всего за восемь часов над регионами страны сбили 389 БПЛА.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0