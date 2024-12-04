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Численность населения Украины в 2024 году сократилась до 35,8 миллиона человек, что на 6,2 миллиона меньше, чем в 2022 году, когда началась российская специальная военная операция. Эти данные представил в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека страны Дмитрий Лубинец.
Согласно прогнозам, к 2051 году численность населения Украины может снизиться еще больше, достигнув 25,2 миллиона человек. Лубинец подчеркнул, что снижение численности населения — это критическая проблема, требующая приоритетного внимания со стороны государства для сохранения генофонда нации.
Среди причин демографического спада называют миграцию, вызванную вооруженным конфликтом, и общий спад рождаемости. Демографические вызовы становятся ключевым вопросом для долгосрочного планирования политики страны.
Ранее сообщалось, что украинский депутат раскритиковал Зеленского за упущенный шанс заключить мир с Россией.
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«Вопрос сохранения генофонда украинского народа критически важен и должен стать приоритетом государственной политики!», — выразил свое мнение Лубинец.
Среди причин демографического спада называют миграцию, вызванную вооруженным конфликтом, и общий спад рождаемости. Демографические вызовы становятся ключевым вопросом для долгосрочного планирования политики страны.
Ранее сообщалось, что украинский депутат раскритиковал Зеленского за упущенный шанс заключить мир с Россией.
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Мария Моисеева