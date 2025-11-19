Глава Минобороны Украины провел встречу в Киеве с министром армии США Дискроллом
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу в Киеве с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на личный блог Шмыгаля.
Напомним: ранее высокопоставленные представители американской армии прибыли в Киев с необъявленным визитом. Делегацию вместе с Дэном Дрисколлом возглавил начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж.
На встрече стороны обсудили совместные инициативы в сфере безопасности и оборонных инноваций. Украина представила Соединенным Штатам свои разработки в области производства FPV-дронов, «перехватчиков и deep strike».
«Сфокусировались на следующих шагах для реализации исторических оборонных договоренностей», — заявил Шмыгаль.Днем 19 ноября сообщалось, что Киев получил «сигналы» от США относительно возможных условий прекращения конфликта на Украине.
Вашингтон на протяжении последних месяцев тайно разрабатывает дорожную карту по прекращению войны, консультируясь с Москвой и другими ключевыми сторонами.