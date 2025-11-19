Глава Минобороны Украины провел встречу в Киеве с министром армии США Дискроллом

19 ноября 2025, 23:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу в Киеве с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на личный блог Шмыгаля.





Напомним: ранее высокопоставленные представители американской армии прибыли в Киев с необъявленным визитом. Делегацию вместе с Дэном Дрисколлом возглавил начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж.





По плану Трампа США готовы признать Крым и Донбасс частью России

«Сфокусировались на следующих шагах для реализации исторических оборонных договоренностей», — заявил Шмыгаль.