Власти Анапы рассказали о последствиях атаки беспилотников

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В результате атаки дронов ВСУ на Анапу никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в Telegram-канале.
Отмечается, что разрушений также зафиксировано не было. При этом угроза атаки БПЛА в городе еще сохраняется.
Согласно информации администрации, в городе были слышны взрывы в результате работы средств ПВО.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Согласно информации администрации, в городе были слышны взрывы в результате работы средств ПВО.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова