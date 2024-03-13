Власти Липецкой области объявили об опасности атаки беспилотников

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Телеграм-канале сообщил, что власти региона получают сведенья о возможных прилетах беспилотников ВСУ.
«Еще раз напоминаю, что нужно быть в готовности быстро прейти в комнату, помещение без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал глава региона.Артамонов призвал население следить за официальными оповещениями и предупредил, что прилеты БПЛА возможны по Липецку и области.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак