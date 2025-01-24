Власти Рязанской области опровергли информацию об атаке дома цыганского барона

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В пострадавшем в результате падения обломков украинских беспилотников доме в рязанском селе Дядькове проживала семья из пяти человек, а не цыганский барон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает YA62.ru.
«Муж, жена и трое детей. Не цыгане», — перечислил жильцов пострадавшего дома собеседник портала.
Ранее Mash писал, что минувшей ночью украинская сторона атаковала беспилотниками дом цыганского барона в селе Дядьково Рязанской области.
По данным издания, обломки сбитого украинского дрона рухнули на дом цыганского барона Антона. В этот момент в здании находилась вся семья мужчины, всего 18 человек, из которых 12 детей.
Украинские беспилотники совершили атаку на нефтяной завод в Рязани. Всего минувшей ночью, по данным Минобороны, над российскими регионами силы ПВО сбили 121 беспилотник.
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