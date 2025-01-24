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Власти Рязанской области опровергли информацию об атаке дома цыганского барона

Фото: iStock/Bilanol

Фото: iStock/Bilanol

В пострадавшем в результате падения обломков украинских беспилотников доме в рязанском селе Дядькове проживала семья из пяти человек, а не цыганский барон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает YA62.ru.
«Муж, жена и трое детей. Не цыгане», — перечислил жильцов пострадавшего дома собеседник портала.

Ранее Mash писал, что минувшей ночью украинская сторона атаковала беспилотниками дом цыганского барона в селе Дядьково Рязанской области.



По данным издания, обломки сбитого украинского дрона рухнули на дом цыганского барона Антона. В этот момент в здании находилась вся семья мужчины, всего 18 человек, из которых 12 детей.

Украинские беспилотники совершили атаку на нефтяной завод в Рязани. Всего минувшей ночью, по данным Минобороны, над российскими регионами силы ПВО сбили 121 беспилотник.

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Меркурис: Трамп ни разу не упомянул, что продолжит поставлять оружие Украине
24 января 2025, 15:17

Фото: iStock/ValleraTo

Президент США Дональд Трамп в своих высказываниях в адрес России после вступления на свой пост ни разу не упомянул, что продолжит передавать Украине оружие. На это обратил внимание британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Он не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие», — заявил Меркурис на своем YouTube-канале.

Он считает, что молчание Трампа отстраняет США от украинского конфликта в случае неудачи переговоров в течение девяноста дней, но перед этим все же введут санкции против России.

Ранее Трамп рассказал, что Владимир Зеленский отказался от перемирия и захотел продолжения боевых действий на Украине. По его словам, Зеленский вообще не должен был допускать начала СВО, и сам он не ангел.


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В Краснодаре по обвинению в госизмене задержан командир гражданского самолёта
24 января 2025, 14:44

Фото: istockphoto/undefined undefined

В Краснодаре сотрудники регионального управления ФСБ задержали предателя. Им оказался командир гражданского воздушного судна.
Силовики установили, что гражданин России 1968 года рождения регулярно занимался сбором средств на поддержку боевиков ВСУ. На допросе подозреваемый рассказал, что, получив соответствующие указания от украинских кураторов, он обменивал рубли на криптовалюту, а затем переводил биткоины на заранее указанный счёт. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Государственная измена — это деяние, заключающаяся в действиях, сознательно направленных против суверенитета государства её гражданином. Преступление наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного либо пожизненным лишением свободы.

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В Минобороны показали кадры подбитого танка «Абрамс» в Курской области
24 января 2025, 13:47

Фото: istockphoto/undefined undefined

Минобороны России опубликовало видео, на котором видно подбитый в Курской области танк «Абрамс» американского производства, который украинские боевики использовали для вторжения в российские приграничье.
"На кадрах – американский танк "Абрамс", выведенный из строя прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе деревни Викторовка Курской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По последним данным Минобороны РФ, с начала вторжения в Курскую область противник потерял более 54460 военнослужащих, и лишился 318 танков, а также других видов вооружения, в том числе западного производства.

На сегодняшний день операция по уничтожению формирований ВСУ в российском приграничье продолжается.

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Заявления Трампа в отношении конфликта на Украине резко изменились
Conversation: Трамп изменил тактику в отношении завершения украинского конфликта
24 января 2025, 13:36

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп поменял свой подход к прекращению огня на Украине. Об этом пишет Conversation.
«Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине», — говорится в статье.

Автор отмечает, что угрозы Трампа в адрес России начинают становиться похожими на подход предыдущего президента Джо Байдена. Теперь Трамп делает такие заявления, которые указывают на его готовность зайти еще дальше своего предшественника в отношении России.

Ранее политолог Александр Дудчак заявлял, что Трамп не погружен в конфликт России и Украины, раз решил ставить ультиматумы Москве. Так он прокомментировал сообщение американского лидера, который тот назвал «обращением к гражданам России», включавший в себя предложение президенту РФ Владимиру Путину «остановить эту нелепую войну».

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#владимир путин
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Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Тимофеевка в ДНР
24 января 2025, 12:46

Фото: istockphoto/Diy13

Российские войска продолжают успешные наступательные операции на Донбассе и в целом в зоне спецоперации. В частности, подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённый пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В еженедельной сводке оборонного ведомства уточняется, что в штурме участвовал военнослужащие группировки войск «Центр». На протяжении недели части указанной войсковой группировки продолжали успешное продвижение в глубину обороны противника. В ходе наступательных действий, помимо Тимофеевки, был освобождены населённые пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое и Шевченко в ДНР.

В районе Великой Новосёлки в ДНР в окружение попала крупная группировка 110-й бригады ВСУ. Российские военные предложили боевикам сдаться, объявив, что в противном случае они будут уничтожены. Однако украинское командование требует от них удерживать позиции, несмотря на то, что у противника уже полностью отсутствуют логистические коммуникации для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых.

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Стали известны причины насильственной мобилизации на Украине
Экономист Дудчак: ТЦК применяют насилие при мобилизации, боясь отправки на фронт
24 января 2025, 12:34

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) сами боятся оказаться на фронте, потому применяют к гражданам насилие во время мобилизации. Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», экономист Александр Дудчак, комментируя информацию о том, что украинские военкомы берут взятки от 3 000 до 10 000 долларов за освобождение мобилизованных.
«В том, что расценки на такие услуги могут существовать, я думаю, сомневаться не приходится, потому что вся эта система ужасно коррумпирована, и каждое движение ТЦК, услуга с их стороны, имеет свою цену. <...> Никто там за идею не работает, для тэцэкашников важно выполнять план, потому что их тоже могут отправить на фронт, если не наберут необходимое число жертв», — рассказал он в беседе с «Известиями».
В то же время первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков заявил, что время Владимира Зеленского во главе Украины подходит к концу. Так в разговоре с RT политик прокомментировал заявление главы киевского режима о непризнании новых регионов России.
«Он собирается до конца жизни руководить Украиной, что ли? Сегодня не признает — завтра признает. <…> Для него уже период руководства Украиной быстро приближается к концу. Придут другие люди, другие политики», — подчеркнул Цеков.
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Baza: Украинский БПЛА врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске
24 января 2025, 12:20

Фото: istockphoto/Oselote

Украинский беспилотник врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске. Всего областной центр атаковали как минимум шесть дронов ВСУ.
Об инциденте сообщает телеграм-канал Baza. Один из БПЛА врезался в здание коммерческого вуза и серьёзно повредил фасад остекление на верхних этажах. В одном из помещений произошёл взрыв, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила около 50-ти квадратных метров. Сведений о пострадавших пока нет.

Кроме того, обломки ещё одного беспилотника повредили здание регионального управления Следственного комитета РФ. Также другой БПЛА упал на территории городского Советского кладбища. Ранее стало известно, что в результате массированной атаки украинских дронов получил повреждения завод микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл», расположенный в Брянске.

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Политолог раскрыл, что имеет в виду Трамп, говоря о завершении конфликта
Политолог Савельев: Трамп хочет заморозить, а не завершить украинский конфликт
24 января 2025, 11:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп хочет заморозить, а не завершить украинский конфликт. Об этом заявил политолог Григорий Савельев, комментируя поручение американского лидера своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта уже к началу лета.
«Трамп хочет не завершить, а заморозить этот конфликт. Сейчас ни у США, ни у стран Евросоюза, ни у Украины нет сил, чтобы победить или хотя бы сдержать Россию. Трампу необходима пауза, чтобы дать Украине и Европе нарастить армии и начать войну с Россией по новой. Но Путин, разумеется, это отлично понимает и, вероятно, предложение о заморозке не примет», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что президент США Дональд Трамп должен исправить все ошибки предыдущего американского лидера и его администрации. Как сообщают argumenti.ru, Захарова обвинила в ошибках не только самого Байдена, но и все руководство Штатов.
«Уж коли нынешняя администрация президента Трампа неоднократно заявляла, признавала и приводила аргументы в пользу того, что ситуация на Украине — это результат ошибок предыдущей администрации, нужно, наверное, эти ошибки предыдущей администрации исправлять», — подчеркнула представитель министерства.
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Администрация Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины – Bloomberg
24 января 2025, 11:40

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, новая американская администрация дала понять, что напрямую участвовать в такой инициативе не собирается. Вероятно, этим займётся частный сектор.

Ранее, 21 января, Трамп не исключил, что поставки американского оружия Украине полностью прекратятся в скором времени. Также он заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в «любое время». Одновременно с этим он допустил расширение санкций против России, если страна не согласится на сделку по Украине.

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