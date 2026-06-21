Власти временно закрыли паромные перевозки через Керченскую переправу

21 июня 2026, 10:34

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

С 21 июня паромное сообщение через Керченскую переправу временно прекращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.





Водителей большегрузного транспорта призвали пользоваться альтернативным маршрутом — трассой Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Сроки возобновления перевозок пока не называются.

«С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», — говорится в сообщении.