Власти временно закрыли паромные перевозки через Керченскую переправу
С 21 июня паромное сообщение через Керченскую переправу временно прекращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.
Водителей большегрузного транспорта призвали пользоваться альтернативным маршрутом — трассой Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Сроки возобновления перевозок пока не называются.
«С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», — говорится в сообщении.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что украинские беспилотники атаковали Керченский полуостров. В результате четыре человека погибли, еще 28 пострадали. В настоящий момент на местах работают профильные службы. Аксенов добавил, что держит ситуацию на личном контроле.