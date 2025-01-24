Военэксперт объяснил, как долго ВСУ будут наносить массированные удары БПЛА по России за деньги США

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В ночь на 24 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат ВСУ над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что отказ Соединенных Штатов от Украины — иллюзии.
По его словам, массированные атаки БПЛА на Россию продолжаются, потому что, возможно, на Украине организовывают какое-то производство дронов, поставляют туда комплектующие.
Он отметил, что страны НАТО в любом случае буду поставлять оружие Украине, потому что это большой бизнес.
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«На Украине идет война против России, которую ведут Соединенные Штаты, страны НАТО и их приспешники. Трамп заявил, что прекращает помогать оружием Украине — ну сегодня прекратил, а завтра возобновил, ничего не изменится. Поставки оружия на Украину со стороны США — бизнес, они выделяют деньги на Украину, но 90% из этих денег остаются в США. Старое оружие отправляют на Украину, а потом будут требовать за этого деньги», — сказал эксперт.
По его словам, массированные атаки БПЛА на Россию продолжаются, потому что, возможно, на Украине организовывают какое-то производство дронов, поставляют туда комплектующие.
«Представляют комплектующие, которые на Украине собираются в дроны и так далее. Дроны на Украину тоже поставляют. Все поставляется. А что не поставляется, то Украина сама собирает. У нее пока есть на это возможность», — прокомментировал военный обозреватель.
Он отметил, что страны НАТО в любом случае буду поставлять оружие Украине, потому что это большой бизнес.
«Натовские страны ведут войну с Россией жизнями украинских солдат и украинского народа. Никто не прекратит помощь Украине. Возможно, она будет меньше, но будет продолжаться, пока мы не победим эту западную машину», — завершил Литовкин.
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Анастасия Панченко