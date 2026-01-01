Названа наиболее вероятная цель удара ВСУ по херсонскому кафе

01 января 2026, 11:21

Депутат Колесник назвал удар по Херсонской области актом запугивания населения

Фото: Istock/NiseriN

Депутат Госдумы Андрей Колесник прокомментировал удар по кафе в Херсонской области, который произошёл 1 января. По его оценке, основной целью инцидента могло стать устрашение местного населения.





В беседе с «NEWS.ru» депутат заявил, что Вооружённые силы Украины атаковали регион утром. Три беспилотника нанесли удары по кафе и гостинице в посёлке Хорлы. По информации главы региона Владимира Сальдо, в результате погибли 24 человека, среди них один ребёнок. Более 50 человек получили ранения.



По мнению Колесника, подобные действия направлены на то, чтобы вызвать недовольство среди жителей.

«Это основная задача. Плюс попытка нанести военный урон, но у Киева ничего не получается. Терроризм всегда атакует мирное население, чтобы вызвать панику», — подчеркнул парламентарий.