Военкому, прибывшему в украинскую глубинку, пришлось отстреливаться от разъярённой толпы

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Сотрудник военкомата на Украине открыл огонь в ответ на нападение группы людей. Об этом сообщила пресс-служба областного ТЦК.
Отмечается, что инцидент произошел недалеко от села Черногузы Черновицкой области. Машина военкома оказалась заблокирована, а к мужчине были применены физическая сила и угрозы со стороны группы неизвестных.
В целях защиты собственной жизни работник военкомата выстрелил в землю. Уточняется, что никто не пострадал.
В военкомате вырази надежду на то, что правоохранительные органы отреагируют и разберутся с произошедшим. Выясняются все обстоятельства нападения.
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