Военкому, прибывшему в украинскую глубинку, пришлось отстреливаться от разъярённой толпы

НАТО использует президента Украины Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против России. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.