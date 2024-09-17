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Военкор Поддубный: БПЛА «Иноходец» уничтожил РСЗО M270 MLRS ВСУ под Курском

17 сентября 2024, 08:40
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Беспилотный летательный аппарат «Иноходец» атаковал реактивную систему залпового огня M270 MLRS, принадлежащую украинским вооруженным силам, в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале.
«Экипаж БПЛА „Иноходец“ сработал отлично — в результате детонации боеприпасов РСЗО в воздух поднялись как сама установка, так и сопровождающая её техника, а также личный состав противника», — написал Поддубный.

По его словам, противник переместил пусковую установку южнее населенного пункта Новый Путь, однако её передвижение было вовремя обнаружено российской разведкой.



Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что украинские бойцы активно используют небольшие маневренные группы для демонстрации своего присутствия в тылах российских вооруженных сил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Часть боевиков ВСУ попали в «огневой мешок» под Курском
Часть боевиков ВСУ при контрнаступлении в Курской области попали в окружение
17 сентября 2024, 08:21

Фото: istock/Mariia Kokorina

Командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации, действующей в составе группировки войск «Север» рассказал, что часть боевиков Вооруженных сил Украины при контрнаступлении в Курской области попали в окружение. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, боевики стянули в Курскую область резервы с Донецкого направления. Он отметил, что они затащили сюда достаточно серьезную группировку. Кроме того, по словам военного, бойцы ВСУ рассчитывали на блицкриг. Однако у них ни чего не вышло.

«В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день», — рассказал он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные закрепляются в Борках Курской области. По его словам, там сработало подразделение «Арбат» совместно с 810-й бригадой.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Общие потери ВСУ под Курском, по данным МО РФ, составляют почти 14 000 человек, а также более 1500 единиц техники.

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Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВС РФ закрепляются в Борках Курской области
ТАСС: Алаудинов сообщил, что ВС РФ закрепляются в Борках Курской области
17 сентября 2024, 08:06

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные закрепляются в Борках Курской области. Об этом информирует ТАСС.
Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы ВС РФ освободили от боевиков ВСУ населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области.

Российские военные освободили два населенных пункта под Курском
Российские военные освободили два населенных пункта под Курском

«В Борках обстановка тоже подконтрольная. Борки зачистили. Туда завели подразделение закрепления. Там сработало подразделение «Арбат» совместно с 810-й бригадой», — сказал командир.

В начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. По данным МО РФ, ВСУ потеряли почти 14 000 бойцов под Курском.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила над двумя регионами РФ 16 БПЛА ВСУ
17 сентября 2024, 07:52

Фото: istock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Пятнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что в Курской области приняли решение об обязательной эвакуации двух районов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мо
#военные
#всу
#минобороны
#рф
#пво
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Пожилые жительницы курского села эвакуировались на велосипедах под обстрелом ВСУ
Жительница Курской области рассказала, как ехала на велосипеде под обстрелом
17 сентября 2024, 06:48

Фото: istock/AlbyDeTweede

Жительницы села Попово-Лежачи Курской области вынуждены были покинуть свои дома на велосипедах под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одна из женщин рассказала о пережитом РИА Новости.
«Кто мог — выехали на машинах. У меня был только велосипед. Мы отвязали животных и выпустили их на волю. Ко мне приехали две подруги, и мы втроем отправились в поселок Званное», — поделилась она.
Женщины покинули село рано утром, в 7 часов, когда в их районе уже начались обстрелы.

На пути их приютили в местном храме, где им оказали помощь: накормили, обогрели и успокоили. «Страшно было очень», — призналась женщина.

Ранее власти Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей 89 населённых пунктов в приграничной зоне, находящейся под угрозой обстрелов. В числе эвакуированных — жители деревень и сёл Рыльского и Хомутовского районов.

Также сообщалось, что Курская епархия разместила в пунктах временного размещения около 30 тысяч человек, лишившихся домов в результате вторжения ВСУ в регион. Церковь оказала одну из первых инициатив по поддержке пострадавших.

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#женщина
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#всу
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Враг наступает: стало известно, зачем Путин увеличил численность российской армии
Депутат Гурулев: численность российской армии увеличена для проведения СВО
17 сентября 2024, 06:29

Фото: istock/Dzmitry Ryshchuk

Президент России Владимир Путин принял решение увеличить численность Вооружённых сил (ВС) страны, что связано с необходимостью формирования новых подразделений для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

«Для проведения спецоперации требуются новые части, и они формируются из добровольцев, подписавших контракт с министерством обороны РФ», — отметил он. По его словам, увеличение численности армии позволит укрепить позиции и обеспечить защиту рубежей.
Согласно указу президента, численность ВС РФ вырастет до 1,5 миллиона военнослужащих, что сделает российскую армию второй по численности в мире, уступая только Китаю.

Депутат Виктор Заварзин также отметил, что в связи с наступлением ВСУ необходимо укрепить позиции. По его словам, генштаб всё рассчитал, и это решение станет важным шагом для укрепления обороноспособности страны.

Ранее сообщалось, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о намерении лишить россиян комфортной жизни направлены на продолжение боевых действий. Такое мнение выразила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в интервью RT.

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#депутат
#всу
#вс рф
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Стало известно, зачем Зеленский хочет лишить россиян комфортной жизни
Аналитик Еремина: Зеленский хочет продолжения конфликта
17 сентября 2024, 02:11

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о намерении лишить россиян комфортной жизни направлены на продолжение боевых действий. Такое мнение выразила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в интервью RT.
«Задача Зеленского сейчас — не ослаблять внимание к конфликту и обеспечить его продолжение. Для него важно, чтобы военные действия не прекращались», — пояснила Еремина.
Эксперт также отметила, что Владимир Зеленский и другие заинтересованные силы стремятся к затягиванию конфликта, так как это позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы. По словам Ереминой, чем дольше продолжается конфликт, тем больше возможностей у Зеленского «притягивать на себя финансы».

Ранее Зеленский заявил, что ухудшение условий жизни в России, в том числе отключение электроэнергии и возникновение опасностей для граждан, может привести к тому, что россияне начнут оказывать давление на президента Владимира Путина.

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#эксперт
#конфликт
#россияне
#зеленский
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В Курской области перечислили населенные пункты, подлежащие эвакуации
89 деревень в Курской области хотят эвакуировать
17 сентября 2024, 01:31

Фото: istock/Vladimir Zapletin

Правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов, жители которых подлежат обязательной эвакуации. Перечень, включающий деревни и села Рыльского и Хомутовского районов, был размещен в официальном Telegram-канале регионального правительства.
Все эти населенные пункты находятся в 15-километровой приграничной зоне. Процесс эвакуации будет координироваться силовыми структурами, местными властями и дружинниками центра «Патриот». Власти призвали жителей отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее, 14 сентября, сообщалось, что Курская епархия разместила около 30 тысяч беженцев в пунктах временного размещения после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Церковь оказала одну из первых поддержек в размещении тех, кто потерял жилье из-за боевых действий.

ВСУ вошли на территорию Курской области 6 августа, после чего в регионе был введен режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 10 сентября Россия начала контрнаступление, и за двое суток группировка войск «Север» освободила несколько населенных пунктов.

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#россия
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#всу
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Минобороны: девять украинских БПЛА уничтожили над Брянской и Курской областями
17 сентября 2024, 00:49

Фото: istockphoto/aapsky

Российские силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над Брянской и Курской областями, восемь над первым регионом и один над вторым. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, атака ВСУ была отражена в период с 21:55 по 22:25 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской», — говорится в сообщении министерства.
Спустя некоторое время брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что после уничтожения беспилотников пострадавших и погибших нет, разрушения отсутствуют, на месте падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Минобороны представило видео авиационной бомбардировки военнослужащих и техники ВСУ в Курской области. Сообщалось, что удар был нанесен экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в приграничном районе.

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#губернатор
#военные
#всу
#минобороны
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#пво
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Зеленский заявил о готовности украинского мирного плана на 90%
16 сентября 2024, 21:55

Владимир Зеленский заявил, что украинский мирный план по основным пунктам готов на 90% и на следующей неделе он будет представлен западным союзникам. Об этом он заявил в своих соцсетях. В чем заключается мирный план и какие пункты в него входят — неизвестно.
«Совещания по подготовке нашего, украинского, «Плана победы». <...> То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Более чем на 90 процентов все выписано», — отметил Зеленский.
Он также добавил, что в плане расписаны вполне достижимые шаги, с помощью которых конфликт может быть урегулирован.

Владимир Зеленский все чаще бросается громкими заявлениями. Недавно он утверждал, что «все идет по украинскому плану», комментируя контрнаступление российских войск в Курской области, однако никаких подробностей не сообщил. Еще одним перлом Зеленского были его слова о желании лишить россиян комфортной жизни.

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