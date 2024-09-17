Военкор Поддубный: БПЛА «Иноходец» уничтожил РСЗО M270 MLRS ВСУ под Курском

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Беспилотный летательный аппарат «Иноходец» атаковал реактивную систему залпового огня M270 MLRS, принадлежащую украинским вооруженным силам, в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале.
«Экипаж БПЛА „Иноходец“ сработал отлично — в результате детонации боеприпасов РСЗО в воздух поднялись как сама установка, так и сопровождающая её техника, а также личный состав противника», — написал Поддубный.
По его словам, противник переместил пусковую установку южнее населенного пункта Новый Путь, однако её передвижение было вовремя обнаружено российской разведкой.
Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что украинские бойцы активно используют небольшие маневренные группы для демонстрации своего присутствия в тылах российских вооруженных сил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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