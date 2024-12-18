Военкор сообщил о контроле ВС РФ населенного пункта в Курской области

Фото: istockphoto/SergeyVButorin
Бойцы ВС РФ контролируют населенный пункт Черкасская Конопелька на курском направлении, сообщил итоги штурма военкор Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.
Журналист уточнил, что российская армия успешно атаковала позиции боевиков ВСУ. Подоляка резюмировал, что на курском направлении сейчас затишье из-за подготовки ВСУ удара, именуемого ими «ударом последней надежды». На момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.
Украина напала на Курскую область в начале августа 2024 года. Главком ВСУ Александр Сырский подчеркивал, что собирался таким образом отвлечь ВС РФ от Донбасса, но его план провалился.
Кроме того, по словам Сырского, ВСУ испытывают большие трудности на определенных направлениях. Читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Зеленский потребовал у Запада очередную помощь
МИД РФ заявил о доказательствах применения боевиками ВСУ белого фосфора
В США рассказали, что может спасти ВСУ в зоне СВО
Украина напала на Курскую область в начале августа 2024 года. Главком ВСУ Александр Сырский подчеркивал, что собирался таким образом отвлечь ВС РФ от Донбасса, но его план провалился.
Кроме того, по словам Сырского, ВСУ испытывают большие трудности на определенных направлениях. Читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Зеленский потребовал у Запада очередную помощь
МИД РФ заявил о доказательствах применения боевиками ВСУ белого фосфора
В США рассказали, что может спасти ВСУ в зоне СВО
Никита Кротов