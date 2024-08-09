Генерал назвал возможную причину нападения ВСУ на Курскую область

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Вооруженные силы Украины атакуют Курскую область, чтобы скрыть свои провалы в Донбассе. Об этом заявил генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер, пишет РИА Новости.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.
По его словам, ситуация на некоторых участках фронта, в районе Авдеевки и Часова Яра, для ВСУ больше чем критическая. Он отметил, что начать манёвр они хотели для отвлечения внимания. По мнению генерала, украинские военные пытались доказать, что они все еще могут атаковать. Вооруженные силы Украины стянули военных с других участков фронта. Российским военным это дает шанс продвинуться вперед, заключил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По его словам, ситуация на некоторых участках фронта, в районе Авдеевки и Часова Яра, для ВСУ больше чем критическая. Он отметил, что начать манёвр они хотели для отвлечения внимания. По мнению генерала, украинские военные пытались доказать, что они все еще могут атаковать. Вооруженные силы Украины стянули военных с других участков фронта. Российским военным это дает шанс продвинуться вперед, заключил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дрон на кухне: спасатели рассказали, что делать, если БПЛА проник в дом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова