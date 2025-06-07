Военнопленные ВСУ высказались об обмене
Пленные боевики ВСУ попросили Зеленского поскорее совершить обмен
Пленные боевики ВСУ попросили Владимира Зеленского поскорее совершить обмен с Россией. Об этом сообщает «Россия-24», цитируя одного украинского военнослужащего.
«Надеюсь, что поскорее нас обменяют. Хотелось бы, чтобы он (Зеленский — ред.) переменил своё решение и совершил это», — сказал он.
Пленник добавил, что украинское правительство обещало забрать людей максимум через три месяца. По мнению собеседника, Украина не собирается их забирать. Он резюмировал, что желает увидеть родственников и близких на родине.
Перед этим официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что Киев ждет проклятие, если он не заберет своих.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Стороны договорились о масштабных обменах в рамках переговоров.