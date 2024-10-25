Знаменитый актер поддержал добровольцев, отправляющихся в зону СВО

Народный артист России Александр Пашутин (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
24 октября 2024 года в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, расположенном на улице Яблочкова, побывал народный артист России Александр Пашутин. Об этом информирует Агентство городских новостей «Москва».
Знаменитый актер, известный по ролям в таких фильмах, как «Экипаж», «Из жизни начальника уголовного розыска» и «ТАСС уполномочен заявить», пришел поддержать добровольцев, отправляющихся в зону специальной военной операции. Пашутин встретился с военнослужащими и сотрудниками пункта отбора, отметив высокую организацию работы.
Александр Пашутин также выразил благодарность государству за поддержку военнослужащих. Он отметил, что рад видеть, как власти заботятся о военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Меня поразили слаженность и четкость действий. Я очень люблю армию, неоднократно снимался в военных фильмах, армейский дух мне близок. Выбор наших добровольцев – это не просто профессия, это их духовный порыв», — сказал он.
Александр Пашутин также выразил благодарность государству за поддержку военнослужащих. Он отметил, что рад видеть, как власти заботятся о военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова