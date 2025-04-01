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Украинские военнослужащие получили бумаги на трансплантацию органов в Канаде вместо страховки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МО РФ.
«Украинский военнослужащий носил при себе документы на трансплантацию органов в Канаде. По словам пленного, он думал, что это страховой полис», — прокомментировали в министерстве.
Военные ВСУ не раз жаловались на свое командование. Упоминались угрозы и заградительные отряды. Кроме того, украинские боевики пытаются уничтожать своих же сослуживцев, чтобы те не попали в плен ВС РФ.
Между тем недавно стало известно, что пятеро украинских военнослужащих предпочитают быть в плену ВС РФ, нежели в своей армии.
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Никита Кротов