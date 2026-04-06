Жители Краснодара сообщили о взрывах и работе ПВО
SHOT: серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара
В окрестностях Краснодара сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что слышали несколько взрывов в западной части города. По словам очевидцев, в небе слышался звук мотора, и появились яркие вспышки, похожие на работу ПВО.
Согласно предварительным данным, Краснодар атакуют беспилотники ВСУ. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать российские регионы. Средства ПВО сбили более ста воздушных целей.
