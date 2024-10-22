«Вот в чем проблема»: в США оценили положение ВСУ в зоне СВО

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Боевики ВСУ убираются с фронта пешком, поскольку у них нет техники, а бойцы ВС РФ тем временем ведут наступление по всей фронтовой линии, рассказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком», — прокомментировал аналитик.Он добавил, что украинские боевики вынуждены отступать, поскольку скорость продвижения российских войск растет. Эксперт посчитал, что главная проблема ВСУ заключается в нехватке личного состава.
«Мы видим, что все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о том, что у них не хватает живой силы, вот в чем проблема», — резюмировал Джонсон.
Ранее стало известно, какие страны НАТО могут ввести войска на Украину и в каком случае. Эксперт раскрыл один очень важный фактор.
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Никита Кротов