Врачи реанимировали переставшего дышать в самолете бойца СВО
Спасших бойца СВО на борту самолета врачей наградили в Красноярском крае
Российские врачи на борту рейса Красноярск — Москва привели в сознание пассажира, который во время полёта перестал дышать. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Специалисты примерно полчаса оказывали помощь — дали необходимые препараты и провели сердечно‑лёгочную реанимацию. Пациентом оказался участник специальной военной операции.
За спасение военнослужащего в Красноярском крае наградили начальника отдела Минздрава Ольгу Рахманкулову и невролога из Зеленогорска Галину Чепрасову.
Перед этим сообщалось, что бригада «Эспаньола» прекратила свое существование и перешла в систему Минобороны.
Читайте также: