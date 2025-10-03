Врачи реанимировали переставшего дышать в самолете бойца СВО

03 октября 2025, 14:03

Спасших бойца СВО на борту самолета врачей наградили в Красноярском крае

Фото: istockphoto/Dushlik

Российские врачи на борту рейса Красноярск — Москва привели в сознание пассажира, который во время полёта перестал дышать. Об этом сообщает «Комсомольская правда».