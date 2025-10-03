Достижения.рф

Врачи реанимировали переставшего дышать в самолете бойца СВО

Спасших бойца СВО на борту самолета врачей наградили в Красноярском крае
Фото: istockphoto/Dushlik

Российские врачи на борту рейса Красноярск — Москва привели в сознание пассажира, который во время полёта перестал дышать. Об этом сообщает «Комсомольская правда».



Специалисты примерно полчаса оказывали помощь — дали необходимые препараты и провели сердечно‑лёгочную реанимацию. Пациентом оказался участник специальной военной операции.

За спасение военнослужащего в Красноярском крае наградили начальника отдела Минздрава Ольгу Рахманкулову и невролога из Зеленогорска Галину Чепрасову.

Никита Кротов

