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Время, чтобы прогнуть Россию: эксперт пояснил идею Трампа закончить конфликт за 100 дней

Эксперт Арзанов: ВСУ попытаются удерживать часть Курской области 100 дней
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Украинские боевики постараются удержаться на позициях в занятой части Курской области на протяжении 100 дней. Так считает член президиума общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Левон Арзанов, его слова приводит ТАСС.
Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу о завершении конфликта на Украине за 100 дней.

«ВСУ удерживают один из районов Курской области, вокруг этого начнется торг, в ходе которого нас будут убеждать что этот конфликт надо остановить, заморозить, проводить какие-нибудь выборы, референдумы, то есть нас будут всячески стараться водить за нос. Вот поэтому эти 100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать», — считает Арзанов.



По его словам, украинские боевики эти 100 дней будут пытаться удержаться в оккупированном районе российского приграничья, где уже скоро будет ожесточение боевых действий.

Кроме того, Арзанов отметил, что командование ВСУ уже считает территории ДНР потерянными, и предположил, что украинская армия будет постепенно отступать, уничтожая все на своем пути.

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Полянский ответил на слова Трампа о «сделке» по Украине
Полянский: Трамп способен прекратить «злонамеренную» политику США на ​Украине
22 января 2025, 23:41

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия ожидает, что президент США Дональд Трамп разъяснит, что он понимает под «сделкой» по Украине, и надеется на прекращение старой «злонамеренной» американской политики Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский отметил, что Трамп не несет ответственности за события 2014 года, когда США сделали Украину «антироссийской» и подготовили ее к конфликту с Россией.

«Но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», — сказал Полянский о новом президенте США.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, если не удастся достичь договоренности по урегулированию украинского кризиса. Однако Полянский подчеркнул, что Россия начала СВО, чтобы положить конец конфликту, который Киев ведет против своего населения с 2014 года.

«Речь никогда не шла о территории, речь идет о людях и их праве сохранять свою идентичность», — заявил политик, объясняя одну из главных причин продолжения конфликта с Украиной.

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Times: После окончания конфликта на Украине Запад не будет готов воевать с Россией
В Британии признали подготовку НАТО к военным действиям против России
22 января 2025, 22:19

Фото: istockphoto/

После окончания конфликта на Украине Запад не успеет подготовиться к возможным военным действиям с Россией. Хотя такая подготовка, безусловно, ведётся.
Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на сточники в военных кругах.

«Когда замолкнут пушки на Украине, то произойдет возрождение и восстановление России. Это будет гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации», — заявил генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий британской полевой армии.

В свою очередь, генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс, командующий корпусом быстрого реагирования НАТО, считает, что после завершения конфликта на Украине Россия восстановится намного быстрее, чем западные страны, и в этом будет её преимущество. К тому же, на стороне российских военных будет боевой опыт в совершенно новых условиях, с которым не сталкивались войска альянса. Он имели дело, как правило, с плохо вооружёнными и так же организованными разрозненными отрядами, а не с прекрасно экипированной, обученной и закалённой в боях армией, подчеркнул британский военачальник.

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Зеленский назвал самого сильного мирового политика
Зеленский: Трамп является самым сильным мировым политиком
22 января 2025, 20:49

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский назвал самого сильного мирового политика. На его взгляд, это на днях вступивший в должность президент США Дональд Трамп.
«Президент Трамп — самый сильный, и [председатель Китайской Народной Республики (КНР)] Си Цзиньпин», — отметил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента информационного агентства Bloomberg.

По словам главы киевского режима, он не сомневается, что китайский лидер сумеет «подтолкнуть к миру» президента России Владимира Путина.

Ранее Зеленский говорил о том, что украинцы готовы к сотрудничеству с американцами во имя «настоящего мира», а приход Трампа к власти — это шанс для Украины.


Трамп в свою очередь призвал Россию к «заключению сделки» для завершения специальной военной операции на Украине, пригрозив в противном случае ужесточением санкций.

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#сделки
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Президент Сербии Вучич предложил поставить памятник Трампу
22 января 2025, 20:16

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Если президент США урегулирует конфликт на Украине, то он достоин памятника. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Слова сербского лидера передаёт местное издание «Новости».

«Если Трамп этого добьется, все вместе ему поставим памятник, он [тогда] спасет целую планету, болею за него, чтобы так и произошло», — сказал Вучич.

Лидер Сербии при этом не уверен, что принцип, предполагающий одновременные нападки и принуждение к миру то одной, то другой из сторон конфликта, будет эффективен, а также в том, что Россия и Украины пойдут на такие условия.

Ранее Трамп призвал Россию к «сделке» для завершения специальной военной операции на Украине, пригрозив в противном случае ужесточением санкций. Он также заявил, что, предлагая мир, оказывает «услугу» Владимиру Путину.

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Глава дипломатии ЕС сделала неожиданное заявление об отношении к России
Глава дипломатии ЕС Каллас сочла себя реалистом, а не ястребом по отношению к РФ
22 января 2025, 20:02

Фото: iStock/ffikretow

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не согласилась с тем, что является «ястребом» по отношению к РФ. Об этом она сообщила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, информирует Reuters.
Примечательно, что Каллас сочла себя реалистом по отношению к Москве. Согласно ее мнению, Россия представляет и будет представлять экзистенциальную угрозу европейской безопасности до тех пор, пока страны ЕС недостаточно инвестируют в оборону. Каллас также согласилась с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом, что европейские государства недостаточно тратят на оборону.

Ранее глава европейской дипломатии призывала сохранить санкции против РФ, поскольку они являются инструментом для Европейского союза.

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«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта
Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта
22 января 2025, 19:36

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вступивший в должность главы государства Дональд Трамп выступил с обращением к России, руководству страны и её народу по поводу конфликта на Украине. Президент США опубликовал текст в своей социальной сети Truth Social.
Хозяин Белого дома, часто используя капслок, призывает как можно скорее прекратить кровопролитие на Украине и заключить «сделку» (он ведь остаётся бизнесменом, несмотря на высочайший государственный пост). Трамп также говорит о своей любви к русским и напоминает, что у него всегда были хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным.

«Я не хочу причинять боль России. Я люблю русский народ», — пишет «старый-новый» президент США.

Трамп так же, как бизнесменом, остаётся и типичным американцем, говоря, что Россия «помогла нам выиграть Вторую мировую войну», но, тем не менее, отдавая дань уважения стране, отдавшей в борьбе с фашизмом 60 миллионов жизней своих граждан.

Не отказывается американский лидер и от угроз, типичных для всех янки, обещая «высокие тарифы и новые санкции» России всем странам, которые с ней связаны, если мир на Украине не будет заключён в ближайшее время. По словам Трампа, экономика РФ «терпит неудачу», а сам он своими планами мирного урегулирования оказывает Путину «УСЛУГУ» (капслок автора обращения).

В заключение бизнесмен-политик-миротворец ещё раз призвал «прикончить эту войну» и подчеркнул, что она никогда бы не началась, если бы он был в то время президентом.

«БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯННЫХ ЖИЗНЕЙ», — крупными буквами написал Трамп в конце обращения.

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#трамп
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На Западе признали отсутствие у ВСУ средств для обороны
Telegraph: у ВСУ не осталось эффективных средств для обороны на линии фронта
22 января 2025, 19:19

Фото: iStock/Olena_Z

Россия усовершенствовала технологию радиоэлектронной борьбы с БПЛА, из-за чего украинские войска были лишены возможности эффективно противостоять ВС РФ как в Купянске (Харьковская область), так и по всей линии боевого соприкосновения. Об этом информирует The Telegraph.
Согласно информации издания, в настоящее время Украина находится в затруднительном положении. Уточняется, что успехи российской армии в борьбе с противником под Купянском разрушили все надежды Киева на преимущество в сфере беспилотных технологий.

Победы ВС России в зоне СВО стали олицетворением «нынешней суровой реальности», говорится в материале газеты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#беспилотник
#спецоперация
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На Украине задержали 4 микроавтобуса с уклонистами, которых хотели вывезти в ПМР
22 января 2025, 18:34

Фото: iStock/reflection_art

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) остановили четыре микроавтобуса, на которых местные дельцы пытались скрытно вывезти 47 уклонистов в непризнанное Приднестровье. Об этом пишет РИА Новости.
По информации спецслужбы, в сопровождении «кортежа» с военнообязанными находился и автомобиль организаторов схемы. Всего задержаны девять человек, причастных к организации попытки незаконного вывоза. В рамках комплексных мероприятий СБУ ликвидировала шесть схем уклонения от мобилизации, задержав 19 человек.

Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что ежедневно около 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.

Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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#всу
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#мужчины
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«Украина должна быть прорусской»: в Госдуме назвали задачи СВО
Депутат Журавлев: Трамп постарается заморозить конфликт на Украине любой ценой
22 января 2025, 17:30

Фото: iStock/IherPhoto

Президент США Дональд Трамп постарается заморозить конфликт на Украине любой ценой, а последующие за этим переговоры могут затянуться до бесконечности. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, подчеркнув, что задача России — сделать Украину прорусской.
«Его задача остановить боевые действия любыми возможными способами. И именно остановить. А дальше трава не расти. Дальше проводить переговоры до бесконечности, как с Минскими соглашениями было дело. Вот о чем идет речь. Наша задача, чтобы Украина была прорусской», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Журавлев добавил, что второй приемлемый для России исход — полное исчезновение Украины как государства к концу 2025 года, «как это сказал Николай Платонович Патрушев».

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#украина
#переговоры
#сво
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