Фото: iStock/sb2010
Украинские боевики постараются удержаться на позициях в занятой части Курской области на протяжении 100 дней. Так считает член президиума общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Левон Арзанов, его слова приводит ТАСС.
Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу о завершении конфликта на Украине за 100 дней.
По его словам, украинские боевики эти 100 дней будут пытаться удержаться в оккупированном районе российского приграничья, где уже скоро будет ожесточение боевых действий.
Кроме того, Арзанов отметил, что командование ВСУ уже считает территории ДНР потерянными, и предположил, что украинская армия будет постепенно отступать, уничтожая все на своем пути.
Читайте также:
«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта
«Украина должна быть прорусской»: в Госдуме назвали задачи СВО
«Его предали»: Политолог Лозанский раскрыл, кто из команды Трампа будет настаивать на поддержке Украины
«ВСУ удерживают один из районов Курской области, вокруг этого начнется торг, в ходе которого нас будут убеждать что этот конфликт надо остановить, заморозить, проводить какие-нибудь выборы, референдумы, то есть нас будут всячески стараться водить за нос. Вот поэтому эти 100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать», — считает Арзанов.
По его словам, украинские боевики эти 100 дней будут пытаться удержаться в оккупированном районе российского приграничья, где уже скоро будет ожесточение боевых действий.
Кроме того, Арзанов отметил, что командование ВСУ уже считает территории ДНР потерянными, и предположил, что украинская армия будет постепенно отступать, уничтожая все на своем пути.
Читайте также:
«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта
«Украина должна быть прорусской»: в Госдуме назвали задачи СВО
«Его предали»: Политолог Лозанский раскрыл, кто из команды Трампа будет настаивать на поддержке Украины
Элина Позднякова