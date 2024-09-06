ВС РФ ликвидировали более 250 боевиков ВСУ ударом по Кривому Рогу

Фото: Минобороны РФ
Российские войска ударом по Кривому Рогу ликвидировали более 250 украинских боевиков, в числе которых 70 иностранных наёмников. Об этом высокопоставленный военный источник сообщил в беседе с ТАСС.
Отмечается, что при ударе по Кривому Рогу 4 сентября ВСУ потеряли свыше 250 солдат, из которых 70 человек – французские и румынские специалисты по системам противовоздушной обороны (ПВО) и по производству беспилотников.
Ранее подполье сообщало о больших потерях среди украинских наёмников на Харьковском направлении фронта после удара российских войск.
Также читайте последние новости о ситуации в зоне СВО в материале «Радио 1».
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Ранее подполье сообщало о больших потерях среди украинских наёмников на Харьковском направлении фронта после удара российских войск.
Также читайте последние новости о ситуации в зоне СВО в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова