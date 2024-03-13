ВС РФ ликвидировали несколько десятков боевиков в районах Вербового и Работина

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Российские военные ликвидировали несколько десятков бойцов ВСУ во время их атак на Вербовое и Работино в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Враг предпринимает безуспешные попытки отбить те позиции, которые были освобождены в последнее время нашими бойцами в Работино и Вербовом. За сутки было несколько атак в Работино и несколько атак в Вербовом, все они провалились, враг получил потери в десятки уничтоженных боевиков», — цитирует ТАСС Рогова.
Он подчеркнул, что тактика украинских военных осталась неизменной. Они наступают малыми группами до 15 человек. Также стягивают дополнительны резервы на данный участок фронта.
При этом ВСУ продолжают активно строить линию обороны, однако пока не могут замкнуть ее благодаря активным действиям российских артиллеристов, которые наносят регулярные удары, заключил Рогов.
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Элина Позднякова