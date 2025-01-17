ВС РФ нанесут ответный удар на атаку ATACMS по Белгородской области

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16 января украинская сторона ударила по Белгородской области шестью ракетами ATACMS. Минобороны РФ пообещало предпринять меры по нанесению ответного удара. Об этом заявило Минобороны РФ.
«Вчера 16 января с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Отмечается, что все ракеты противника были сбиты средствами ПВО. Пострадавших и разрушений на земле нет.
При этом Минобороны РФ подчеркнуло, что российская сторона нанесет ответный удар по противнику.
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