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Армия России освободила населённый пункт Воровское в Донецкой Народной Республике, передали в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики», — говорилось в сводке Министерства обороны Российской Федерации.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооружённые силы РФ освободили Новую Ильинку в Донецкой Народной Республике.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ольга Енгалычева