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Украинская армия в ходе неудавшихся контратак потеряла около 50 бойцов и несколько единиц техники.
За минувшие сутки российская армия отразила шесть контратак Вооружённых сил Украины, проинформировало Минобороны РФ.
Известно, что противник потерял до 50 человек, две боевые бронированные машины и автомобиль.
Вертолеты Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М в составе ударной группы ударили по бронированной техники и пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ), — их скрывали в лесистой местности в приграничном районе Курской области.
Вблизи нескольких населенных пунктов в Сумской области российская авиация поразила места сосредоточения украинских сил.
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«Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плехово», — отмечает в сообщении военное ведомство.
Известно, что противник потерял до 50 человек, две боевые бронированные машины и автомобиль.
Вертолеты Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М в составе ударной группы ударили по бронированной техники и пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ), — их скрывали в лесистой местности в приграничном районе Курской области.
Вблизи нескольких населенных пунктов в Сумской области российская авиация поразила места сосредоточения украинских сил.
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Ольга Енгалычева