Соин: предложение о вербовке летчика Ту-22М3 готовилось руководством ГУР и СБУ

Политический аналитик, ветеран спецслужб Дмитрий Соин заявил, что предложение о вербовке летчика дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 готовилось на уровне руководства ГУР и СБУ. Об этом он сообщил изданию «Царьград».