Соин: предложение о вербовке летчика Ту-22М3 готовилось руководством ГУР и СБУ

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Политический аналитик, ветеран спецслужб Дмитрий Соин заявил, что предложение о вербовке летчика дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 готовилось на уровне руководства ГУР и СБУ. Об этом он сообщил изданию «Царьград».
По словам эксперта, людей, которые станут целью для вербовки, сначала отбирают при помощи специальной технологии, в которой задействованы как люди, так и боты. Они изучают большие массивы данных в интернете, анализируют их, а после отбирают тех, кого можно завербовать.
Аналитик считает, что вербовочное предложение для летчика Ту-22М3 санкционировалось минимум заместителями руководства ГУР и СБУ.
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«Легенды могут быть самые разные. Начиная от просто знакомства, дружбы, общих интересов. Человека начинают прощупывать в процессе коммуникации. Работают и непосредственно вербовщики, и аналитики, и другие дополнительные специалисты», – пояснил Соин.
Аналитик считает, что вербовочное предложение для летчика Ту-22М3 санкционировалось минимум заместителями руководства ГУР и СБУ.
«Это уровень не меньше, не ниже уровня руководителя службы. То есть все эти акты, которые готовились в отношении России, санкционировались, скорее всего, на уровне как руководителя ГУР Минобороны Украины, так и на уровне руководителя СБУ. Минимум — на уровне замов по оперативной работе», – заявил эксперт.Ранее сам летчик бомбардировщика сообщил, что украинские спецслужбы хотели, чтобы командир Ту-22М3 убил остальных трех членов экипажа при угоне бомбардировщика, катапультировав их.
«Мне предложили катапультировать принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», — рассказал командир Ту-22М3.
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