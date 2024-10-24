ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово

Видео: Минобороны РФ
Бойцы ВС РФ нанесли точный удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово в ДНР, уничтожив порядка 50 операторов дронов противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«По пункту временной дислокации отряда БПЛА ВСУ в Курахово нанесен удар авиабомбой ФАБ-3000. В ходе операции были уничтожены около пятидесяти операторов и инструкторов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства России.
Уточняется, что при ударе также было уничтожено семь единиц вооружения и военной техники украинской армии.
В ведомстве пояснили, что операторы дронов группировки войск «Южная» с помощью разведданных выяснили место дислокации подразделения БПЛА противника, после чего по ним был нанесен точный удар авиабомбой ФАБ-3000.
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