Новости СВО: где ВСУ пытаются атаковать, на каком участке идут тяжелые бои

ВСУ пытаются атаковать на некоторых направлениях, однако сталкиваются с мощной обороной ВС РФ и откатываются на прежние позиции. В очередной раз стало известно о брошенных бойцах украинской армии, которые остаются на поле боя после полученных ранений. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где активизировались бои.