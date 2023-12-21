Новости СВО: где ВСУ пытаются атаковать, на каком участке идут тяжелые бои

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ВСУ пытаются атаковать на некоторых направлениях, однако сталкиваются с мощной обороной ВС РФ и откатываются на прежние позиции. В очередной раз стало известно о брошенных бойцах украинской армии, которые остаются на поле боя после полученных ранений. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где активизировались бои.
Российские военные уничтожили взводный опорный пункт ВСУ
Российские военные группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщает издание РИА Новости. В результате атаки уничтожен замаскированный опорный пункт ВСУ. Кроме того, удалось ликвидировать личный состав врага.
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По информации издания, ВС РФ также провели атаки укреплений противника и вытеснили ВСУ с занимаемых ими позиций.
Боевики ВСУ бросили раненных и бежали с опорного пункта под Артёмовском
Опорный пункт ВСУ под Артемовском взят силами российских бойцов, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Минобороны РФ.
На Донецком направлении ивановские десантники из Южной группировки войск улучшили позиции, сообщили в ведомстве. В министерстве уточнили, что бойцы сначала определили положение огневых средств противника в ходе воздушной разведки, а затем открыли огонь по врагу. Все намеченные цели были поражены.
При отступлении враг бросил раненых бойцов на поле боя.
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Раскрыты чудовищные данные о ежедневных потерях ВСУ
По информации немецкого издания Focus, ВСУ ежедневно теряют по 800 человек. Авторы статьи отметили, что для восполнения потерь, противнику необходимо пополнять ряды армии на 20 тысяч человек ежемесячно. Кроме того, издание сообщает, что украинские силы, которые находятся на передовой нуждаются в ротации.
Последние новости СВО
На Херсонском направлении продолжаются активные боевые действия, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВСУ пытаются пополнить ряды личного состава после столкновения в Крынках. Командование врага настаивает на расширение зоны контроля в селе, однако российские бойцы пресекают попытки вылазок врага за пределы занимаемых позиций.
Генерал ВСУ рассказал, почему раненых украинских военных оставляют на поле боя
На Запорожском направлении зафиксированы взаимные артиллерийские обстрелы. Тяжелые бои также идут на Марьинском участке фронта.
Перешли в наступление российские военные на Авдеевском направлении. Враг находится под постоянным огнем ВС РФ.
ВСУ предприняли попытку атаки Ивановского, однако безуспешно.
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