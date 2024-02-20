ВС РФ ударили по заводу газовой аппаратуры в Дружковке, где располагались ВСУ

Фото: iStock/bpawesome
ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации бойцов ВСУ, который располагался на территории Дружковского завода газовой аппаратуры в Донецкой области. Предварительно, там находилось от 200 до 300 украинских бойцов. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».
«Меньше часа назад ВС РФ нанесен удар по пункту временной дислокации сил противника, расположенному на территории завода «Gretta». В момент удара на объекте находилось от 200 до 300 человек личного состава и порядка 15 единиц техники. Точные количественные и качественные показатели удара неизвестны», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, украинские формирования использовали территорию предприятия в качестве пункта временного пребывания живой силы и техники.
Читайте также:
Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Российский удар превратил украинский полигон Селидово в ад для ВСУ — Коц
Полторы тысячи солдат ВСУ попали под ракетный удар при построении на полигоне Селидово
Элина Позднякова