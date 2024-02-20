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ВС РФ ударили по заводу газовой аппаратуры в Дружковке, где располагались ВСУ

20 февраля 2024, 22:14
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации бойцов ВСУ, который располагался на территории Дружковского завода газовой аппаратуры в Донецкой области. Предварительно, там находилось от 200 до 300 украинских бойцов. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».
«Меньше часа назад ВС РФ нанесен удар по пункту временной дислокации сил противника, расположенному на территории завода «Gretta». В момент удара на объекте находилось от 200 до 300 человек личного состава и порядка 15 единиц техники. Точные количественные и качественные показатели удара неизвестны», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, украинские формирования использовали территорию предприятия в качестве пункта временного пребывания живой силы и техники.


Обстрел Дружковки Донецкой области также подтвердил начальник ГВА Сергей Боевский. Однако данные о потерях он не назвал.

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Фаевская поздравила бойцов СВО с наступающим Днём защитника Отечества
20 февраля 2024, 19:35

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в преддверии 23 февраля поздравила с наступающим праздником участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Вместе с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольгой Ермаковой и директором благотворительного фонда «Линия сердца» Валентиной Шумиловой Фаевская посетила Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского в Красногорске. Там лечатся военнослужащие, получившие ранения в ходе СВО.
«Мы посетили одно из терапевтических отделений, где проходят лечение наши бойцы. Каждому вручили небольшой подарок, оставили контакты, чтобы в случае возникших вопросов ребята знали, куда можно обратиться за помощью. Главное, чтобы наши бойцы как можно быстрее восстанавливались», – поделилась Фаевская.
Отдельную благодарность правозащитник выразила врачам за их труд и помощь каждому пациенту.
«Пришли рассказать нашим защитникам, жителям как Московской области, так и других регионов, о поддержке государства фондом. После лечения они смогут обратиться к нам или в филиал по месту проживания, чтобы получить все меры поддержки», – отметила Ермакова.
Госпиталь был основан более 55 лет назад. Сегодня это многопрофильное специализированное лечебно-профилактическое учреждение Минобороны с большим потенциалом для научно-практической работы. Там наработан уникальный опыт помощи раненым, пострадавшим, а также больным с любой патологией высокой категории сложности.

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Шойгу заявил о зачистке села Крынки в Херсонской области
20 февраля 2024, 19:33

Фото: сайт Минобороны РФ

Село Крынки в Херсонской области зачищено от Вооружённых сил Украины. Об этом на рабочей встрече с президентом РФ рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
По его словам, российская армия встала фактически по всему побережью рек Крынки и Конки, что обеспечило полную зачистку территории от украинских военных.
«Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска, — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.
Шойгу подчеркнул, что потери Вооружённых сил Украины в районе этого населённого пункта превысили три тысячи человек.

Напомним, встреча российского лидера Владимира Путина и главы Министерства обороны Сергея Шойгу состоялась 20 февраля в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что информация об исходе собрания будет раскрыта позднее. Ожидается, что результаты этой встречи будут влиять на геополитическую ситуацию и военную стратегию страны, но пока что они остаются в секрете, ожидая своего момента для публичного раскрытия.

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Шойгу раскрыл страшные потери ВСУ под Авдеевкой
Шойгу: ВСУ за два дня потеряли 2,4 тысяч солдат под Авдеевкой
20 февраля 2024, 19:25

Фото: сайт Кремля

За 17 и 18 февраля потери в рядах ВСУ под Авдеевкой составили 2,4 тысячи военных. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.
«За последние двое суток, 17-18-е (февраля - ред.), 2400. Это большие потери», - рассказал Шойгу.

При этом он отметил, что основывается на данных противника.

Также, по словам Шойгу, российский Генштаб смог провести операцию по освобождению Авдеевки от ВСУ с минимальными потерями. Он отметил, что украинские военные, в спешке покидали Авдеевку, оставляя раненых товарищей оружия и заминированный территорий.

17 февраля Шойгу доложил Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

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#днр
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#шойгу
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Российская разведка узнала о планируемом контрнаступлении ВСУ за полгода до его начала
Шойгу: Генштаб получил данные о контрнаступлении ВСУ за полгода до его начала
20 февраля 2024, 19:18

Фото: сайт Кремля

О планирующемся крупном контрнаступлении ВСУ российский Генштаб и разведка узнали еще в начале 2023 года. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу после встречи с президентом России Владимиром Путиным, отвечая на вопрос журналистов о провале украинского контрнаступления.
«На самом деле ситуация развивалась следующим образом: в начале прошлого года Генеральным штабом, всеми видами разведки вскрыли информацию о том, что готовится серьёзное контрнаступление», - рассказал Шойгу.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов. По его словам, провал контрнаступления Вооружённых сил Украины напрямую связан с тотальной нехваткой оружия, которое обещали поставить Киеву западные союзники.

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#президент
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Российские военные взяли Авдеевку с минимальными потерями
Шойгу: Генштаб смог провести операцию по взятию Авдеевки с минимальными потерями
20 февраля 2024, 19:04

Фото: сайт Кремля

Генштаб смог провести операцию по освобождению Авдеевки от ВСУ с минимальными потерями. Об этом Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу
«Вооруженные силы России освободили 72 квадратных километра, наступательные действия продолжаются на запад. В целом же операция по освобождению города войдет в учебники Минобороны», - сказал Шойгу Путину.

Он также добавил, что украинские военные, в спешке покидали Авдеевку, оставляя раненых товарищей оружия и заминированный территорий.

17 февраля Шойгу доложил Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Под интенсивным огнем российских войск лишь некоторым изолированным формированиям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось оперативно покинуть Авдеевку, оставив при этом вооружение и военную технику.

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#минобороны
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#шойгу
#вооружение
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Украинский танк, затрофеенный ВС РФ, освобождал Авдеевку от ВСУ
Военный: трофейный украинский Т-64 освобождал Авдеевку от ВСУ
20 февраля 2024, 18:34

Фото: iStock/Aleksander Tumko

Украинский танк Т-64, который должны были отправить в Польшу, но перехваченный российскими военными, принимал участие в освобождении Авдеевки. Об этом рассказал командир танка с позывным «Чута» танкового батальона 1-й Славянской бригады. Его слова передает РИА Новости.
«Это танк трофейный, но защита уже модернизированная, потому что динамическая защита уже спрятана под толстым металлом. То есть его уничтожить сложнее, чем нашу 64-ку. И спасибо товарищам украинцам, постарались, сделали хорошую машину. Ну и так, в принципе, все одно и то же. Единственное, что они, видать, готовили его в Польшу, все надписи уже переделаны по-польски», — рассказал боец ВС РФ.

Он пояснил, что танк был предназначен для экспорта в Польшу, однако был перехвачен российскими силами.

Командир танка считает необходимым и далее продолжать наступление, так как ВСУ еще могут доставать своим вооружением до российских территорий.

Напомним, российская армия освободила Авдеевку в ночь на 17 февраля 2024 года. Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отходе войск из города в этот же день, однако, по заявлениям российского министерства обороны, украинские солдаты начали бегство из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.

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#танк
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Пушилин раскрыл планы по восстановлению Авдеевки
Пушилин: Авдеевку начнут восстанавливать после зачистки и разминирования
20 февраля 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

К восстановлению Авдеевки приступят после полной зачистки и разминирования города. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, его слова передает ТАСС.
«Конечно, там (в Авдеевке – ред.) будет относительно долгий, но очень необходимый процесс разминирования, разбора завалов. А дальше с учетом того опыта, который у нас был в плане работы с освобожденными населенными пунктами, это работа всех профильных ведомств, включая энергетиков, газовщиков и социальные службы», - пояснил Пушилин.

По его словам, также необходимо отодвинуть противника на максимальное расстояние от Авдеевки, чтобы он не имел возможности обстреливать его.

По словам главы ДНР, о сроках восстановления Авдеевки говорить еще рано, так как впереди еще ожидается долгий период разминирования. Однако, по словам Пушилина, этот процесс необходимо будет ускорить ввиду того, что в городе продолжают проживать мирные жители. Также после выполнения условий безопасности в Авдеевке начнут восстанавливать жилье, которое было разрушено в ходе боев.

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#днр
#пушилин
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Российские военные завершили зачистку Авдеевки
Спикер парламента ДНР Жога объявил об окончании зачистки Авдеевки
20 февраля 2024, 18:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные завершили зачистку Авдеевки, об этом рассказал председатель Народного Совета ДНР Артём Жога в ходе XI съезда Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
«Авдеевку наконец-то зачистили, я вот сегодня с ребятами говорил из батальона, говорят: «Командир, там все в порядке, начинаем двигаться дальше, готовимся к дальнейшим мероприятиям — будем дальше отодвигать (противника)», — рассказал Жога.

Напомним, российская армия освободила Авдеевку в ночь на 17 февраля 2024 года. Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отходе войск из города в этот же день, однако, по заявлениям российского министерства обороны, украинские солдаты начали бегство из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.

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Грузинскому наёмнику вынесли приговор за убийство трех российских военных
Суд приговорил наемника из Грузии к пожизненному сроку за убийство бойцов ВС РФ
20 февраля 2024, 17:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Верховный суд ДНР приговорил наёмника из Грузии к пожизненному заключению за убийство трех российских военных. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

В марте 2022 года Мамука Гацарелия прибыл на Украину и подписал контракт с ВСУ. После чего его обучили и направили в Мариуполь в качестве стрелка. В апреле он из автомата расстрелял четырех российских военнослужащих. Трое из них погибли, одному удалось выжить.

Чуть позже он бросил в группу российских военных две боевые гранаты. Свою вину он полностью признал.

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