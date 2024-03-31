ВС РФ уничтожили место дислокации СБУ под Херсоном

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В пригороде Херсона российские военные уничтожили здание, в котором дислоцировались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее сообщалось, что в украинских беспилотниках обнаружены аккумуляторы, которые использовались США в марсианской программе НАСА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова