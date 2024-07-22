ВС РФ уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Ценную для ВСУ польскую технику уничтожили российские военные в зоне спецоперации. Как уточнил польский портал Interia, речь идет о миномете M120K Rak. Авторы материала отметили, что вооружение можно поставить в один ряд с самыми современными аналогами Запада, которые используются в боевых действиях на Украине.
Орудия скорострельные, но у них малая дальность поражения, поэтому минометы весьма уязвимы для российской армии. Таким образом, по заявлению обозревателей, украинские боевики лишились вышеупомянутого самоходного миномета, а также потеряли бронетранспортер на колесах Rosomak.
Ранее сообщалось, что чешское руководство ищет средства, чтобы помогать Украине в 2025 году боеприпасами.
Читайте также:
Уничтоженная «Искандером» под Николаевом HIMARS подожгла деревню вокруг себя
Эксперт Подоляка: ВСУ окружены под Нью-Йорком с трёх сторон
«Не заслуживают жизни»: Военэксперт рассказал, как ВСУ расстреливают своих мирных жителей
Никита Кротов