ВС РФ уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 в Днепропетровской области

Видео: Минобороны РФ
ВС РФ ударили ракетой из «Искандера» и уничтожили бомбардировщик СУ-24 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что во время ракетного удара российских войск на бомбардировщик крепили крылатые ракеты типа Storm Shadow, поставленную Украине от западных союзников.
В результате удара были уничтожены как эти ракеты, так и сам бомбардировщик.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что о размещении бомбардировщика и подготовке его к вылету узнала российская разведка.
Ранее в ведомстве сообщали, что российские сапёры дистанционно минируют подходы к границе Курской области под Сумами.
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В результате удара были уничтожены как эти ракеты, так и сам бомбардировщик.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что о размещении бомбардировщика и подготовке его к вылету узнала российская разведка.
Ранее в ведомстве сообщали, что российские сапёры дистанционно минируют подходы к границе Курской области под Сумами.
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Анастасия Чинкова