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Российские войска вышли на границу Днепропетровской области. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Отмечается, что бойцы ВС РФ развернули триколор в районе населённого пункта Новониколаевка, где был совершён прорыв.
Первыми к границе подошли бойцы передовых подразделений 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии «Центральной» группировки войск.
Ранее в этот день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскрыл, почему Владимиру Зеленскому трудно признать потерю территорий.
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Первыми к границе подошли бойцы передовых подразделений 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии «Центральной» группировки войск.
Ранее в этот день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскрыл, почему Владимиру Зеленскому трудно признать потерю территорий.
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Анастасия Чинкова