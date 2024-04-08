ВС РФ впервые применили автомат АМБ-17 в зоне СВО

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Российские добровольцы впервые применили автомат АМБ-17 в зоне специальной военной операции, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, оружие на тест-драйв получили бойцы воинского формирования «Эспаньола».
Бойцы на видео, которые тестируют АМБ-17, рассказали, что эти винтовки очень компактные и эффективные, особенно в качестве второго оружия.
Ранее стало известно, что в зоне СВО используются автомобили, произведённые в 70-х годах прошлого века. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Новинка — небольшая (длина 850 мм), лёгкая (2,9 кг) и бесшумная. Сделана под 30 патронов 9х39 и пойдёт на замену винтовкам ВАЛ и «Винторез», — уточнили в Mash.
Бойцы на видео, которые тестируют АМБ-17, рассказали, что эти винтовки очень компактные и эффективные, особенно в качестве второго оружия.
Ранее стало известно, что в зоне СВО используются автомобили, произведённые в 70-х годах прошлого века. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева