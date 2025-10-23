Достижения.рф

Женщина погибла в результате удара ВСУ по Брянской области

Богомаз сообщил о гибели мирной жительницы в Брянской области из-за удара ВСУ
Фото: istockphoto / sreeyashlohiya

Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю в Брянской области, убив мирную жительницу. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.



По его словам, FPV-дрон целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому транспорту в населенном пункте Юрковичи Климовского района. В момент атаки женщина находилась за рулем автомобиля.

Богомаз выразил слова соболезнования семье и близким погибшей и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по Белгородской области. В результате атаки погиб один мирный житель села Кукуевка, еще два человека пострадали.

Александр Огарёв

