ВС России ударили по общежитию МВД Украины и училищу ВСУ

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Российские военнослужащие нанесли удар по объектам в Харькове, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, минувшей ночью снаряд ВС РФ попал в здание школы МВД. После атаки на объекте прогремел мощный взрыв. Он также рассказал, что повреждено было училище ВСУ в Харькове.
В настоящее время Минобороны РФ информацию о нанесении ударов по Украине не комментировало.
Прежде сообщалось о последних событиях из зоны проведения СВО. Армия России достигла успехов в продвижении к Часов Яру в ДНР. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова