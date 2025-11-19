Достижения.рф

Адвокат Шелупахин предостерег россиян о возможных последствиях игры в S.T.A.L.K.E.R.
Пользователи продукции украинской компании GSC Game World* могут столкнуться с административной или уголовной ответственностью, поскольку деятельность этой организации признали нежелательной в России. Об этом рассказал ТАСС адвокат Владимир Шелупахин.



Напомним, что GSC Game World* является разработчиком культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R. Студия попала под запрет в России за финансирование ВСУ. Выяснилось, что она перечислила на поддержку Вооруженных Сил Украины около 17 миллионов долларов, которые были направлены на закупку дронов и автомобилей.

Также организация занимается деятельностью, которая формирует негативный образ РФ как «государства-агрессора».

По словам Шелупахина, теперь за использование продукции GSC Game World* на территории РФ возможно привлечение граждан к ответственности по статье 20.33 КоАП РФ или даже возбуждение уголовного дела по статье 284.1 УК РФ.

