Россиян предупредили, какие последствия теперь грозят за игру в S.T.A.L.K.E.R.
Пользователи продукции украинской компании GSC Game World* могут столкнуться с административной или уголовной ответственностью, поскольку деятельность этой организации признали нежелательной в России. Об этом рассказал ТАСС адвокат Владимир Шелупахин.
Напомним, что GSC Game World* является разработчиком культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R. Студия попала под запрет в России за финансирование ВСУ. Выяснилось, что она перечислила на поддержку Вооруженных Сил Украины около 17 миллионов долларов, которые были направлены на закупку дронов и автомобилей.
Также организация занимается деятельностью, которая формирует негативный образ РФ как «государства-агрессора».
По словам Шелупахина, теперь за использование продукции GSC Game World* на территории РФ возможно привлечение граждан к ответственности по статье 20.33 КоАП РФ или даже возбуждение уголовного дела по статье 284.1 УК РФ.
