Россиян предупредили, какие последствия теперь грозят за игру в S.T.A.L.K.E.R.

19 ноября 2025, 01:45

Адвокат Шелупахин предостерег россиян о возможных последствиях игры в S.T.A.L.K.E.R.

Фото: iStock/Kerkez

Пользователи продукции украинской компании GSC Game World* могут столкнуться с административной или уголовной ответственностью, поскольку деятельность этой организации признали нежелательной в России. Об этом рассказал ТАСС адвокат Владимир Шелупахин.