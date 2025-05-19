«Защита родины — престижная работа»: госвыплаты, заработная плата и соцгарантии для служащих по контракту в 2025 году

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Во все времена мужи отечества вставали на защиту страны в тяжелые для нее времена. И сейчас события на Украине являются важным моментом в истории России и каждый гражданин может внести свой вклад в общую победу. Государство со своей стороны гарантирует поддержку военнослужащих и их семей.
Денежное довольствие
Заработная плата военнослужащих, участвующих в СВО, формируется из базового оклада, который определяется в зависимости от воинского звания и занимаемой должности. Кроме того, военнослужащие имеют право на различные дополнительные выплаты, которые могут включать надбавки за руководство подразделением, работу с секретной информацией, а также за выслугу лет и другие факторы.
Ежемесячный доход служащих варьируется в пределах от 210 до 400 тысяч рублей. К этому также добавляются премиальные выплаты, которые зависят от стажа службы, звания и конкретной роли в подразделении.
При заключении контракта в Подмосковье военнослужащему предоставляется региональная единовременная выплата в размере 1 900 000 рублей и федеральная — в размере 400 000 рублей.
Таким образом, государство предоставляет своим защитникам достойную заработную плату на фоне средних доходов по стране.
Выплаты участникам СВО за ранение
В случае получения травмы в зоне проведения специальной военной операции военнослужащему предоставляется денежная компенсация в размере от 100 000 рублей до 3 000 000. Размер компенсации зависит от степени тяжести травмы.
В случаях, если ранение повлекло за собой стойкую утрату трудоспособности и инвалидность, участник СВО получает дополнительную компенсацию в 1 000 000 рублей. Кроме того, существуют страховые выплаты. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.
Льготы для участников СВО
Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, могут рассчитывать на государственную поддержку в вопросах улучшения жилищных условий. В частности, им доступны субсидии на приобретение жилья, помощь в оплате коммунальных услуг и выгодные условия ипотечного кредитования.
Для военнослужащих и членов их семей предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание. Это включает в себя, в частности, изготовление зубных протезов, обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, а также ежегодно проходить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение по необходимости.
После поступления на контрактную службу у военнослужащего появляется возможность компенсации невыплаченных кредитов (ипотека, автокредиты, потребительские займы) до 10 000 000 рублей.
Военнослужащие и члены их семей освобождены от уплаты налога на имущество на период службы. В рамках этой меры поддержки предоставляется возможность выбрать один объект недвижимости, который не будет облагаться налогом.
Финансовая поддержка в трагических случаях
В случае трагического исхода службы семье погибшего военного полагается единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей. Также предусмотрены регулярные денежные выплаты: 30 000 рублей для супруги и по 15 000 рублей для каждого ребёнка.
Кроме того, детям военнослужащих даётся право на первоочередное предоставление мест в детсадах, школах и вузах по месту жительства, в летних оздоровительных лагерях. Если это требуется, семьям оказывается психологическая помощь, а также предоставляются юридические консультации.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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