30 марта 2026, 11:47

Риттер: Трамп может политически устранить Зеленского

Президент США Дональд Трамп может устранить Владимира Зеленского из-за его действий. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.





Он отметил, что Зеленский говорит и действует как отчаявшийся человек, доказывая собственную полную неактуальность, поскольку на его слова не следует никакой реакции.





«Зеленский должен каждое утро просыпаться, смотреть на себя в зеркало и понимать, что все кончено. Все, чего он добивается, — это того, что Трамп устранит его скорее раньше, чем позже. Я не имею в виду физически, а политически», — приводят argumenti.ru слова Риттера.