«Все кончено»: В США не исключили скорое устранение Зеленского
Риттер: Трамп может политически устранить Зеленского
Президент США Дональд Трамп может устранить Владимира Зеленского из-за его действий. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Он отметил, что Зеленский говорит и действует как отчаявшийся человек, доказывая собственную полную неактуальность, поскольку на его слова не следует никакой реакции.
«Зеленский должен каждое утро просыпаться, смотреть на себя в зеркало и понимать, что все кончено. Все, чего он добивается, — это того, что Трамп устранит его скорее раньше, чем позже. Я не имею в виду физически, а политически», — приводят argumenti.ru слова Риттера.
По словам эксперта, никого уже не волнует то, что говорит Зеленский, а все внимание мировой общественности обращено в сторону Ближнего Востока. Если бы глава киевского режима своими словами мог понизить цену на бензин, то он стал бы самым важным человеком в мире, заключил Риттер.