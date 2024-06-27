ВСУ форсируют Волчью реку, ВС РФ атакуют на новом направлении фронта: последние новости СВО

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Российская армия сдерживает наступление ВСУ и идет в штурмы сразу на нескольких направлениях. Противник бьет по местам сосредоточения ВС РФ дронами и артиллерией, однако сталкивается с сопротивлением и остается на прежних позициях. О том, где идут активные бои и где ВСУ готовятся контратаковать расскажет редакция «Радио 1».
Харьковское направление
Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, где штурмовики ВС РФ выбивают противника из района многоэтажек. ВСУ попытались форсировать реку Волчья. Для атак противник использовал FPV-дроны и артиллерию.
ВС РФ нанесли встречный удар и ликвидировали до 50 солдат ВСУ. Также ракетным вооружением уничтожено два склада БПЛА ВСУ с расчетами и транспортом.
Купянское направление
ВС РФ атакуют юго-восточнее Синьковки. Сообщается о боях за опорные пункты противника.
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Торецкое направление
Российским войскам удалось выйти к окраинам населенного пункта Железное. Также сформировался выступ фронта от ж/д станции «Майорская» вглубь обороны противника на дистанцию 1,7 км.
Авдеевское направление
Не прекращаются боестолкновения западнее Авдеевки. Продвижение ВС России отмечают на южном участке фронта от Нетайлово к Карловке.
Времевское направление
ВСУ попытались контратаковать у Старомайорского и Урожайного, в том числе задействовав бронетехнику. Все попытки наступления были отражены.
Херсонское направление
ВСУ задействуют дроны и артиллерию для ударов по позициям ВС РФ в пойме реки Днепр. Стрелковые стычки идут в районе Антоновского моста.
Донецкое направление
ВС РФ начали атаки на новом направлении
Украинские военные порталы сообщают, что на границе Украины и России в Белгородской области начались новые бои в районе села Сотницкий Казачок. Авторы публикаций сообщают, что ВС РФ действуют целыми группами из-за чего ситуация для ВСУ складывается не в лучшую сторону.
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Анастасия Хохлова