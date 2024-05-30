ВСУ обстреляли Первомайск и повредили газопровод

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Город Первомайск в ЛНР обстреляли Вооруженные силы Украины, зафиксировано два прилета. Об этом сообщил мэр города Сергей Колягин.
«Город под обстрелом. Два прилета в один из районов частного сектора», — написал Колягин в своем Телеграм-канале.Как сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, атаки были совершены, предположительно, из РСЗО HIMARS. В результате обстрела был поврежден газопровод, что привело к возгоранию сухой травы.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее стало известно, как солдат ВСУ трое суток пролежал с трупами сослуживцев, но был спасен военными ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак