ВСУ отбивают Глубокое силами заключенных, ВС РФ штурмуют Евгеновку: последние новости СВО

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На Донецком направлении ВС РФ завладели инициативой и расширяют зону контроля. Для ВСУ ситуация продолжает ухудшаться на Покровском участке фронта. О том, где продвинулись российские войска и где атакует противник расскажет редакция «Радио 1».
Харьковское направление
Торецкое направление
ВС РФ продвигаются на несколько сотен метров в день на Торецком направлении. Идут бои в Кирово, Ленинском, Железном и Дружбе. Противник активно применяет дроны и задействует артиллерию.
Покровское направление
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на Покровском направлении. ВС РФ продолжают теснить противника, продвигаясь вглубь его обороны. Идут бои в Новоселовке Первой, в Карловке, восточнее Лозоватского и вблизи Воздвиженки.
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Запорожское направление
Российская армия продвигается вглубь позиций ВСУ севернее Работино. ВСУ стремятся сдержать оборону и предпринимают попытки вылазок малыми группами пехоты.
Донецкое направление
ВС РФ зачищают Красногоровку и завладевают инициативой по всему периметру направления. В районе Карловки российские войска с тяжелыми боями продвигаются на окраинах населённого пункта и у Карловского водохранилища. Также ВС РФ перешли в штурмы в Новосёловке Первой и Евгеновке. Ожесточённые бои продолжаются и в Нью-Йорке.
Авдеевское направление
Противник стремится удержать последние рубежи до трассы Константиновка – Покровск (Красноармейск). Прорыв обороны на этом участке даст российским силам преимущество и возможность выйти на Покровск и Мирноград.
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Анастасия Хохлова