ВСУ пытались атаковать Москву
Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В 10:00 он написал, что сбит один дрон, летевший в сторону Москвы, и на место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб. Через 17 минут градоначальник уточнил, что уничтожен еще один беспилотник. Там также работают специалисты.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Другие подробности налета также не приводятся.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи система ПВО перехватила 334 вражеских БПЛА самолетного типа. Всего целями противника стали 16 регионов страны.
