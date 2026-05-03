ВСУ пытались атаковать Москву

03 мая 2026, 10:31

Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.