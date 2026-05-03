Губернатор Ленинградской области назвал ключевую цель атаки ВСУ на регион
Дрозденко: целью атаки ВСУ в Ленинградской области стал морской порт Приморск
Глава региона отметил, что всего силы ПВО сбили более 60 беспилотников. Во время отражения атаки в Приморске произошел пожар, последствия которого позже ликвидировали. Разлива нефтепродуктов также не зафиксировали.
«Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск», — написал Дрозденко.Режим беспилотной опасности в Ленинградской области действовал с вечера субботы до утра воскресенья. Жители слышали звук пролета дрона в сторону Санкт-Петербурга. Тогда глава региона заявил, что число сбитых беспилотников превысило полсотни.