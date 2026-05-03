Губернатор Ленинградской области назвал ключевую цель атаки ВСУ на регион

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ключевой целью ночной атаки ВСУ стал морской торговый порт Приморск. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.



Глава региона отметил, что всего силы ПВО сбили более 60 беспилотников. Во время отражения атаки в Приморске произошел пожар, последствия которого позже ликвидировали. Разлива нефтепродуктов также не зафиксировали.

«Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск», — написал Дрозденко.
Режим беспилотной опасности в Ленинградской области действовал с вечера субботы до утра воскресенья. Жители слышали звук пролета дрона в сторону Санкт-Петербурга. Тогда глава региона заявил, что число сбитых беспилотников превысило полсотни.
Лидия Пономарева

