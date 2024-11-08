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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что украинские войска удерживаются в Курской области по приказу, полученному от западных союзников. По его словам, Киеву приказано любой ценой оставаться в регионе до выборов президента США, чтобы продемонстрировать эффективность усилий американской администрации.
Путин подчеркнул, что удержание позиций ВСУ в Курской области не имеет военных оснований и продиктовано политическими мотивами.
С начала августа украинские силы начали массированную атаку на Курскую область, вызвав значительные потери среди мирного населения.
По словам уполномоченного по правам человека Владимира Фирсова, около 100 жителей приграничья погибли из-за боевых действий, и продолжается эвакуация жителей на безопасные территории. На территории Курской области введен режим ЧС федерального характера.
По данным Минобороны России, с начала боев на курском направлении ВСУ потеряли более 30 тысяч военнослужащих и 185 танков. Путин назвал это трагедией для украинского народа и армии, отметив, что за три месяца потери украинской стороны превысили потери за весь прошлый год.
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С начала августа украинские силы начали массированную атаку на Курскую область, вызвав значительные потери среди мирного населения.
По словам уполномоченного по правам человека Владимира Фирсова, около 100 жителей приграничья погибли из-за боевых действий, и продолжается эвакуация жителей на безопасные территории. На территории Курской области введен режим ЧС федерального характера.
По данным Минобороны России, с начала боев на курском направлении ВСУ потеряли более 30 тысяч военнослужащих и 185 танков. Путин назвал это трагедией для украинского народа и армии, отметив, что за три месяца потери украинской стороны превысили потери за весь прошлый год.
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Мария Моисеева